Издание «Новости Донбасса» сообщает, что в Краматорске прогремел мощный взрыв в районе 09:25. До этого в Донецкой области в 09:04 объявили тревогу, которая длилась около часа. Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе применения баллистического оружия «второй армией мира» в регионе, информирует «НБН».

По информации журналистов, российские оккупационные силы нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате обстрела было разрушено административное здание. Кроме того, в краматорском РЭС сообщили, что из-за атаки захватчиков район Соцгород частично остался без электроснабжения.

Напомним, утром было не спокойно в Донецке и Макеевке. Россияне пожаловались на удар дронов по энергетическим объектам. В Сети показали кадры густого черного дыма над временно оккупированными городами, сообщив о последствиях прилетов.