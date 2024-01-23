Городской глава рассказал, что во временно захваченном Мелитополе «кадыровцы» избили российского оккупанта, который на блокпосте попросил у них документы. Федоров отметил, что конфликты между различными подразделениями ВС РФ в городе происходят регулярно, от чего страдают местные жители.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам мэра, «кадыровцы» считают себя отдельной кастой, поэтому не считаются ни с другими оккупантами, ни с гражданскими. Чеченские боевики используют вторжение в Украину исключительно для личного обогащения, для чего регулярно приезжают в Мелитополь. Они «отжимают» бизнесы, автомобили и другие материальные ценности.

Ранее в Сети рассказали, как «кадыровцы» «затрофеили» фуры с яйцами, которые представитель Администрации Путина Сергей Кириенко отправил в Донецк. Щедрую акцию кремлевского чиновника чеченские боевики сорвали при содействии «главы ДНР».