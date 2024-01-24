Федоренко рассказал, что сейчас в Украине не только идет выпуск ударных дронов, но и модернизация «птичек» во взаимодействии с фронтом, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Апостроф».

Представитель 92-й ОМБр считает, что миллион БПЛА – важное количество для украинских войск, однако им не удастся закрыть потребность ВСУ в дронах. Из-за высокой интенсивности боевых действий защитникам необходимо больше ударных беспилотников.

Военный уточнил, что для обеспечения паритета с путинскими оккупационными силами армии Украины необходимы дополнительные БПЛА, которые обеспечиваются за счет как локальных небольших производств, так и за счет донатов каждого гражданина нашей страны.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал атаки украинскими дронами вглубь РФ.