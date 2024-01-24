Как пишет «НБН«, об этом сказано в материале пресс-службы СБУ.

Военная контрразведка СБУ сообщила, что правонарушитель командовал отрядом боевиков в период пулеметных обстрелов позиций ВСУ в районе Марьинки.

Тем временем, ВСУ взяли предателя в плен в ходе жестоких боев вблизи Красногоровки.

Следствие установило, что фигурант является жителем временно захваченной Макеевки. В мае 2022 года он решил добровольно вступить в ряды оккупационного «Оплота». Там он получил должность стрелка, после чего оказался на передовой восточного фронта.

В результате фигурант был переведен в группировку российских войск – «Восток», которая входит в состав 1-го армейского корпуса страны-агрессора.

От имени захватчиков он был непосредственным участником многочисленных штурмов населенных пунктов под Марьинкой, за что в сентябре 2023 года получил должность командира подразделения боевиков.

С учетом материалов Службы безопасности суд принял решение признать злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Гиркину грозит почти максимальное наказание.