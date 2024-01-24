В ГУР МОУ сообщили детали ликвидации трех самолетов Ту-22 войск РФ на аэродроме Сольцы в августе прошлого года. В ходе спецоперации погиб командир группы разведчиков подполковник Олег Бабий, информирует «НБН».

Бойцы ГУР пробрались в глубокий тыл врага, пройдя более 600 километров по территории страны-агрессора, чтобы выполнить задачу по уничтожению авиации «второй армии мира» на военном аэродроме. Разведчики смогли «демилитаризировать» один Ту-22 и еще два самолета вывести из строя.

Возвращаясь на украинскую территорию, отряд попал в засаду с оккупантами. В ходе боя 30 августа Бабий погиб. Подполковник получил смертельное ранение, прикрывая отход своих бойцов.

Командира разведчиков, который успешно выполнил свое последнее задание – остановил многочисленные авиационные удары врага по нашим городам – наградили званием Героя Украины с присвоением ордена «Золотая звезда».

Напомним, стали известны подробности атаки дронов на нефтебазу в Санкт-Петербурге. СМИ заявили, что за спецоперацией стоит ГУР.