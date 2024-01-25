В четверг, 25 января, Романов в своем Telegram-канале сообщил, что Силы обороны огнем РСЗО HIMARS на полигоне в Донецкой области «демилитаризировал» оккупантов, информирует «НБН».

По словам военного блогера, ВСУ нанесли удар по скоплению операторов беспилотников войск Российской Федерации. Он рассказал, что начальник курсов проекта «Судоплатов» через бот разослал «незнакомым людям» координаты места, где будет проходить подготовка.

Романов отметил, что в результате вражеской атаки есть погибшие. В то же время руководители проекта «Судоплатов» пытаются замять ситуацию и назначить крайних из «двухсотых».

Не исключено, что российский блогер говорил об ударе Сил обороны по полигону захватчиков в районе Иловайска Донецкой области, где 24 января местные жители слышали взрывы.