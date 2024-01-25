Telegram-канал ASTRA независимых российских журналистов пишет, что вчера около 15:00 жители Иловайска и местные паблики заявили о взрывах, информирует «НБН».

Сообщается, что, по данным источников, Силы обороны Украины нанесли удар по полигону оккупационных войск в районе села Покровка. Предположительно ВСУ обстреляли захватчиков из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Telegram-канал пишет, что в результате атаки на полигон есть «двухсотые» и «трехсотые» оккупанты. В то же время ни украинская, ни российская сторона официально не сообщали об ударе.

Напомним, 24 января под Белгородом РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76 «второй армии мира». СМИ сообщили подробности катастрофы, опубликовав соответствующие видео.