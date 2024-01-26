В эфире национального телемарафона глава пресс-центра рассказала, почему российские захватчики очень редко бьют «Калибрами» по Украине. Гуменюк объяснила, что это связано со сложностями в обслуживании агрегатов, которые запускают такие ракеты, а также с загрузкой снарядов, информирует «НБН».

Спикер оперативного командования «Юг» напомнила, что вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена на территории временно оккупированного Крымского полуострова, а ракетоносители «освободители» держат в Новороссийске, чтобы уберечь их от ударов ВСУ.

Глава пресс-центра добавила, что корабли ВС РФ с «Калибрами» находятся на боевом дежурстве в Черном море. Это свидетельствует о том, что враг в любой момент может атаковать нашу страну этими ракетами.

Россияне могут делать вид, что не способны использовать это оружие, чтобы украинцы потеряли бдительность. Поэтому важно не расслабляться, зная о коварности захватчиков.

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов раскрыл, почему войска Путина продолжают безуспешно атаковать ракетами украинскую столицу.