О том, что подразделения Сил Обороны не прекращают совершенствовать свою работу, интенсивно расширяя систему противодействия «Гераням2-Шахедам» — пополняется не только личный состав мобильно-огневых групп, но и устанавливается дополнительное вооружение и прочие средства выявления/поражения вражеских воздушных целей, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером ОК «Юг» Наталией Гуменюк в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, помимо ведения необходимых вышеописанных мероприятий, увеличивающих численность мобильно-огневых групп, предприниматели Украины консолидируются, с одновременным приобщением областных военных администраций и органов местных властей, что позволяет бойцам Сил Обороны оперативнее повышать степень своей обученности вследствие меньшей вовлеченности в «бытовые вопросы», тем самым изыскивая методики обхода «тех систем и тактических хитростей, которые враг применяет».

Кроме того, даже если «Герани2-Шахеды» будут выкрашены оккупантами в черные цвета, мобильно-огневые группы смогут минимизировать такую «маскировку» дополненным прожекторным обеспечением и лазерными целеуказателями. При этом, если российско-иранские дроны-камикадзе изменят высоту следования или направление, после анализа подобных моментов, ВСУ смогут противодействовать и отслеживать вражеские цели «даже над водной поверхностью».

Ранее мы писали о том, что Гуменюк объясняла, почему в последнее время оккупанты не используют ракеты «Калибр» для атак на Украину.