Как информирует «НБН», об этом пишут российские СМИ, в том числе РБК,

Путин фактически повторил предыдущее заявление Министерства обороны России относительно того, что на борту авиаборта «находились украинские военнослужащие».

По словам Путина, то, что произошло, «никак не могло быть дружественным огнем сил ПВО России».

Дословно из заявления Путина:

Шестьдесят пять человек. Мы же их туда не просто так подвозили. А Главное управление разведки и Вооруженные силы Украины знали об этом, что мы везем туда военнослужащих, 65 человек. А всего, как мне припоминается, было запланировано 190… Сейчас еще неизвестно, специально ли украинская сторона, или ошибочно, но очевидно, что это их рук дело…

Согласно заявлению российского диктатора, были зафиксированы пуски двух ракет. А сделано это было с подконтрольных Киеву территорий. Самолет был поражен буквально через 2-3 минуты. Путин подытожил, что отреагировать на это было практически невозможно.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что омбудсмен Лубинец высказался о списке украинских военнопленных, который активно распространяла ТОП-пропагандистка Кремля Симоньян.