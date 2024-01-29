Как информирует «НБН», об этом информирует официальный сайт Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что Бахмачский районный суд в порядке специального судебного разбирательства признал виновным российского военного в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

Отмечается, что первого апреля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил России, пребывая в селе Гайворон, что в Нежинском районе, незаконно лишили свободы трех местных жителей. В течении нескольких часов они удерживали их в подвальном помещении одного из жилищных хозяйств.

Напоследок в сообщении добавили:

После этого обвиняемый, по предварительному сговору с другими военнослужащими государства-оккупанта, вывел мужчин из подвала. Старшего из них отпустил, а двух других отвел в кустарники, после чего расстрелял из автоматического оружия. Потерпевшие скончались на месте от полученных травм.

Напомним, ранее у Буданова прокомментировали, кто и что в действительности могло быть на борту сбитого Ил-76.