Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов сообщает, что в субботу, 27 января, на территории Белгородской области обнаружили две авиабомбы, которые упали с самолетов путинских оккупационных сил, информирует «НБН».

Одну фугасную авиабомбу обнаружили в хуторе Постников Корочанского района, власти не принимали решение об эвакуации населения. Вторую ФАБ-250 нашли на улице Лесной села Стрелецкое под Белгородом. Руководство региона распорядилось эвакуировать 150 человек, которые проживают в радиусе 500 метров от места падения боеприпаса.

Журналисты пишут, что в результате инцидентов пострадавших нет, снаряды обезвредили на следующий день.

Ранее ФАБ-250 оккупантов упала на территории региона вблизи хутора Ионовка, повредив дамбу.

Как сообщалось, российские захватчики «потеряли» авиабомбу возле позиций ВС РФ в районе Мариуполя. Советник городского главы Петр Андрющенко рассказал детали инцидента.