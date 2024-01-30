Чиновник в своем Telegram-канале сообщил, что оккупанты издеваются над украинцами, которые пытаются попасть на ВОТ. Сначала в стране-агрессоре устроили только два пункта пропуска – попасть в РФ. При этом из государства-террориста можно выехать в оккупацию через Псковскую область или аэропорт «Шереметьево» в Московской области, информирует «НБН».

Глава Запорожской ОВА рассказал, что в аэропорту «фильтруют» все граждан нашей страны в независимости от возраста. Сотрудники ФСБ допрашивают людей по несколько часов, при этом многие без всяких причин получают отказ на въезд.

Федоров отметил, что всех украинцев, которые не знают новых «правил» и пытаются въехать на территорию агрессивной страны через Республику Беларусь, разворачивают.

Чиновник подчеркнул, что россиян не интересует возраст или состояние здоровья наших граждан. Цель оккупантов – выжить каждого украинца из временно захваченных регионов и присвоить их имущество.

Ранее начальник ОВА сообщил, что в оккупации «власти» принуждают владельцев отелей и баз отдыха передавать им информацию о постояльцах.