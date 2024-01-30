Глава пресс-центра в эфире национального телемарафона заявила, что «вторая армия мира» не сможет снова захватить территории правобережья Херсонской области, информирует «НБН».

Гуменюк обратила внимание на то, что оккупанты на левом берегу региона готовятся к «переизбранию» кремлевского диктатора Владимира Путина и одновременно хвастаются, что повторно захватят Херсон.

Спикер оперативного командования «Юг» заверила, что подобный сценарий – абсолютно невыполнимая миссия для российских войск. Она объяснила, что «освободители» не смогут реализовать этот план из-за ландшафтных особенностей и отсутствия поддержки на правобережье.

Гуменюк подчеркнула, что у оккупационной армии Российской Федерации нет таких сил и возможностей, чтобы вернуться и захватить правый берег области. При этом враг ищет средства, которые он мог бы применить максимально эффективно, например, давит с помощью атак дронами-камикадзе «Шахед».

Ранее «губернатор» оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо размечтался о повторном захвате правобережья. В областном совете отреагировали на заявления коллаборанта.