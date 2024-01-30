Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что около 06:00 взрывы прогремели в районе поселке городского типа Кача вблизи Севастополя. Предположительно эти «хлопки» слышали в Сакском районе. Захватчики заблаговременно тревогу не объявили, информирует «НБН».

Позже «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев сообщил крымчанам, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над акваторией в районе Бельбека. В Министерстве обороны страны-агрессора похвастались ликвидацией 11 дронов над территорией Крымского полуострова.

Напомним, 29 января подвергся атаке БПЛА один из крупнейших НПЗ по добыче нефти в Российской Федерации, расположенный в Ярославле. СМИ сообщили подробности инцидента на предприятии.