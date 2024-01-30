Фитьо рассказал, что сообщения о повторном наступлении ВС РФ на Харьков неоднократно звучат из уст разных должностных лиц за рубежом, аналитических групп и т.д., пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Глава пресс-службы заверил, что у харьковчан нет оснований переживать по этому поводу. По его словам, для повторного наступления на областной центр «второй армии мира» нужно провести ряд мер, которые в условиях боевых действий «онлайн» практически невозможно реализовать незаметно для ВСУ.

Представитель Сухопутных войск отметил, что войскам Российской Федерации для масштабной операции необходимо собрать очень большие силы, которых у них нет.

Отметим, что Фитьо также объяснил, почему путинские оккупационные силы «вцепились» в село Табаевка Харьковской области.