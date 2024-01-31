В статье для издания Foreign Relations глава ЦРУ пишет, что этот год для Украины на фронте будет тяжелым. Он отметил, что российское вторжение уже стало провалом для страны-агрессора на многих уровнях, а цель главы Кремля захватить Киев и подчинить всю страну – глупой и иллюзорной, информирует «НБН».

Экс-посол США в Москве напомнил, что оккупационные войска РФ понесли огромные потери, однако диктатор начал восстанавливать оборонное производство страны-агрессора, получая компоненты из Китая, а оружие и боеприпасы из КНДР и Ирана. Путин продолжает делать ставку на то, что помощь Пекина, Пхеньяна и Тегерана поможет ему раздавить Украину и истощить ее западных союзников.

Бернс считает, что главная задача Украины – разрушить высокомерие президента-агрессора и показать огромную цену продолжения боевых действий для РФ. Для этого Силам обороны нужно не только добиваться прогресса на линии фронта, но и иметь устойчивые достижения в Черном море. Также ВСУ необходимо наносить более глубокие удары в тылу врага.

Ранее руководитель литовского МИД предположил, почему западные партнеры Киева медлят с предоставлением помощи Украине.