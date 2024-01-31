Милов объяснил, что в РФ есть проблема уязвимости нефтеперерабатывающей отрасли, поскольку в стране-агрессоре нет так много предприятий, которые производят современное качественное топливо. Помимо атак БПЛА на таких заводах возникают проблемы из-за санкций, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Экс-заместитель министра энергетики рассказал, что в Нижегородской области произошла авария на заводе «Лукойл». По всей видимости, это случилось из-за выхода оборудования из строя, которое до вторжения РФ в Украину обслуживали компании на Западе.

Оппозиционер объяснил, что нефтеперерабатывающая отрасль государства-террориста очень отсталая, она ориентирована на производства мазута. За последние два десятилетия заводы были модернизированы благодаря западным технологиям, однако сама РФ не выпускает оборудование для переработки нефти.

По словам Милова, еще несколько атак Украины на НПЗ и российский рынок топлива может постичь большой удар, что станет серьезной проблемой для путинских оккупационных сил. Он заверил, что нефтепереработка – очень-очень уязвимое место для РФ.

Напомним, 31 января БПЛА атаковал НПЗ в Санкт-Петербурге. СМИ рассказали подробности операции ГУР МОУ.