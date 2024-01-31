Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, как пишет «НБН» со ссылкой на «Голос Америки», среди военнопленных, которые были обменяны сегодня на россиян, не было тех людей, находившихся якобы на борту сбитого самолета Ил-76.

Как мы помним, российская сторона утверждает, что двадцать четвертого января на сбитом самолете Ил-76 погибли шестьдесят пять украинских военнопленных. Пропагандисты РФ даже публиковали список с именами ликвидированных людей. В координационном штабе по вопросам обращения с пленными также подтвердили, что люди из этого списка действительно должны были быть обменяны 24 января.

Но, как заявил представитель ГУР МОУ, в ходе сегодняшнего обмена пленными не было ни одного украинца, которые были отмечены в списку на борту Ил76.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия отказывается передать украинской стороне тела украинских военнопленных, которые якобы были Ил-76.