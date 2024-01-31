Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов пишет, что во вторник утром, 30 января, в районе села Новостроевка-Вторая Белгородской области, которое расположено вблизи Харьковщины, пограничник и солдаты «второй армии мира» устанавливали противопехотную мину, информирует «НБН».

Как сообщает СМИ, в процессе установки взрывное устройство сдетонировало, оккупанты стали «трехсотыми». Захватчиков госпитализировали в белгородскую больницу.

Известно, что один «освободитель» в результате взрыва получил осколочные ранения, второй – осколочные ранения и ампутацию пальцев стопы. Больше всего досталось пограничнику: он получил раны, минно-взрывную травму и ампутацию пальцев стопы.

Ранее росСМИ заявили о падении авиационных бомб армии Путина на территорию Белгородской области.