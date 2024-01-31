Ряд российских Telegram-каналов сообщил, что на территории завода «Невский мазут» в Санкт-Петербурге упал беспилотник, показав соответствующие кадры. Около 04:00 на предприятии прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар, который быстро потушили, информирует «НБН».

В Министерстве обороны РФ заявили, что противовоздушная оборона якобы сбила дрон. Однако источник издания «РБК-Украина» в спецслужбах утверждает, что украинский БПЛА выиграл «поединок» с ПВО страны-агрессора.

По словам собеседника журналистов, атака на НПЗ в Санкт-Петербурге – операция ГУР МОУ. Он рассказал, что россияне пытались уничтожить украинский дрон при помощи их самой мощной системы ПВО – ЗРК С-400 «Триумф». Однако после якобы сбития беспилотник он все равно упал на территорию цели разведчиков.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что НПЗ не удалось отделаться легким испугом: удар БПЛА разрушил постройки, цистерны и машины.

Напомним, 30 января дрон атаковал нефтебазу в Калуге. РосСМИ сообщили подробности инцидента.