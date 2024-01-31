Свитан отметил, что, если решение об увольнении Залужного все же рассматривалось в Офисе президента, нужно понимать, какие последствия влечет такой шаг, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Эксперт объяснил, что любые изменения в командовании ведут к определенному временному провалу, поскольку новому руководству ВСУ нужно время, чтобы войти в курс дела, что занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.

Полковник запаса отметил, что не менее важным есть доверие украинцев к команде главкома, благодаря успешному выполнению боевых задач. Убрать этих людей от управления войсками означает практически развалить ВСУ и сдать страну. При таком развитии событий увеличатся потери не только в войсках, но и среди гражданских.

По мнению Свитана, некоторые группы политиков хотят отставки генерала, так как завидуют его показателям народной поддержки. Поэтому они начинают «раскачивать воздух».

Ранее иностранное издание заявило, что украинский лидер предложил Залужному стать секретарем СНБО. СМИ назвало имена генералов, которых рассматривали на должность главкома ВСУ.