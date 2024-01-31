Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в местной «полиции» и ФСБ, рассказал, что на разных пляжах города и недалеко от Евпатории нашли тела оккупантов. Еще один захватчик считается пропавшим без вести, информирует «НБН».

Трупы «освободителей» были без одежды, их вещи и оружие не удалось найти. Известно, что все они перед смертью употребили большое количество спиртного. Оккупанты утонули в море, их тела выбросило на берег.

У ФСБ есть две версии гибели бойцов армии Путина. Захватчиков напоили спиртными напитками и утопили в море либо они сами перебрали с алкоголем, решили искупаться и утонули, а оставленные ими вещи на берегу были украдены.

Ранее в Сети рассказали об убийстве российского офицера в районе Авдеевки. Оккупант случайно задавил полковника танком.