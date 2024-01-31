Главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов сообщил, что защитники ликвидировали предателя Украины, автора пропагандистского Telegram-канала «Ты охуе*шь, но это ДНР» Глеба Козлова, информирует «НБН».

По словам журналиста, фанат «русского мира» родом из Донецкой области, который воевал в рядах российских оккупационных войск, в своем паблике постоянно хамил, унижал и высмеивал бойцов Вооруженных сил Украины.

В конечном итоге защитники, над которыми боевик издевался в информационном пространстве, отправили его на «концерт Кобзона». Бутусов отметил, что такая судьба постигнет всех предателей нашей страны.

Напомним, ВСУ сорвали подготовку операторов БПЛА армии Путина под Иловайском. Защитники ликвидировали оккупантов на полигоне, нанеся удар из РСЗО HIMARS. РосСМИ раскрыли количество потерь захватчиков.