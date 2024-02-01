В интервью британскому изданию The Telegraph главный разведчик Украины спрогнозировал, что контрнаступление ВСУ может начаться уже весной, когда полностью иссякнет наступление «второй армии мира», информирует «НБН».

Начальник ГУР МОУ отметил, что защитники делают ход, потом оккупанты делают ход. Сейчас очередь врага и когда он закончит наступление, начнется контрнаступление украинских войск.

Генерал напомнил, что в рамках этой операции захватчики хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также российские войска одновременно атакуют на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Купянском направлениях.

Военачальник признал, что «освободители» в районе Авдеевки «достигли определенных успехов», однако это даже близко не то, чего ожидал враг от этого наступления.

Журналисты обратили внимание на то, что ВСУ не проводили крупные наступательные операции против армии Путина после завершения летнего контрнаступления. Сейчас украинские военные находятся в активной обороне и создают большие укрепления в тылу.

Ранее генерал Николай Маломуж рассказал, что должны предпринимать ВСУ, чтобы создать условия для начала наступления на фронте.