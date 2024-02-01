Российский «военкор» Роман Сапоньков в своем Telegram-канале опубликовал эпичные кадры уничтожения колонны «освободителей» украинскими БПЛА. Путинские солдаты пытались наступать в районе Новомихайловки, информирует «НБН».

Сапоньков обвинил командование захватчиков в том, что оно при подготовке операции не учло фактор атаки ВСУ FPV-дронами. По его словам, руководство оккупантов продемонстрировало тупость и некомпетентность, позволив себе потерять за день столько техники и личного состава.

Он добавил, что у «второй армии мира» на сегодня нет никакой массовой защиты от украинских беспилотников, а все что ставят россияне уже давно устарело и не перекрывает новые частоты ВСУ.

В свою очередь пропагандист Максим Калашников, комментируя кадры уничтожения колонны, констатировал, что у оккупантов нет прикрытия с неба в виде малокалиберных пушечных зенитных комплексов, зенитных пулеметов или малой РЭБ.

«Смотреть горько», – написал «военкор».

Ссылаясь на слова захватчиков, он отметил, что в отличие от армии Путина, в Силах обороны FPV-дроны есть в каждой бригаде.

Напомним, российские СМИ раскрыли потери ВС РФ в результате атаки на Крым 31 января.