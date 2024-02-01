Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Министерстве обороны и Генеральном штабе РФ, пишет, что 31 января ВСУ выпустили по Крыму якобы 24 ракеты, 5 из которых оккупанты не смогли сбить, информирует «НБН».

Сообщается, что в Севастополе на аэродроме «Бельбек» Силы обороны «демилитаризировали» два истребителя-бомбардировщика Су-27 и многоцелевой истребитель Су-30 «второй армии мира». Один боевой самолет захватчиков уничтожен полностью.

Кроме того, ВСУ на авиабазе «отминусовали» 12 захватчиков, более 10 «освободителей» получили ранения.

По словам собеседника из МО РФ, оккупанты после получения сигнала о ракетной угрозе не успели поднять в воздух часть самолетов.

Вблизи поселка городского типа Гвардейское украинская ракета ударила по тренировочному лагерю спецназа. На «концерт Кобзона» отправились 9 элитных бойцов ГРУ, 7 стали «грузом 300». Кроме того, Силы обороны уничтожили несколько единиц вражеской техники.

Напомним, в Сети рассказали о загадочной гибели оккупантов в Евпатории, тела которых обнаружили на местных пляжах.