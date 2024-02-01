Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Буданова CNN, такое заявление озвучил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В то же время, руководитель ГУР предположил, что нападения на российскую инфраструктуру могут усилиться. При этом он отказался признать причастность Украины к атакам беспилотников в России,.

Дословно из заявления Буданова:

Гипотетически существует план, согласно которому это все происходит. И я полагаю, что этот план включает в себя все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры России.

Напоследок он добавил:

Существует, гипотетически, план, согласно которому все это и происходит. И я полагаю, что это план, который включает в себя все основные объекты критической инфраструктуры, а также объекты военной инфраструктуры России.

В это же время Буданов подчеркнул, что отныне жители России наконец-то «видят реальную картину». Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания на фабриках и заводах, и так далее. И все это идет на пользу.

Напомним, у Буданова ранее оценили возможности применения Россией боеприпасов из КНДР.