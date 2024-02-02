В интервью «Голосу Америки» омбудсмен рассказал, что если на борту Ил-76 находились военнопленные, российская сторона должна была об этом уведомить представителей МККК, информирует «НБН».

По словам уполномоченного ВРУ по правам человека, сразу после обнародования РФ «списка пленных», которых объявили погибшими в авиакатастрофе, он обратился в Красный Крест, однако не получил ответа.

Лубинец объяснил, что гуманитарная организация, имея уникальный международный мандат защиты прав военнопленных, должна была выяснить у россиян, действительно ли они перевозили на Ил-76 граждан Украины. Однако МККК ничего не требует от страны-агрессора и до сих пор не ответил на запрос Киева.

Чиновник отметил, что он регулярно фиксирует невыполнение Красным Крестом своих функций. Омбудсмен надеется, что во время пребывания в США, которые являются крупнейшим донором организации, представители Украины смогут побудить Вашингтон к общению с МККК.

Ранее в ГУР МОУ сообщили, что Киев просит Москву передать тела пленных, которые якобы погибли при падении Ил-76. Спикер Путина Дмитрий Песков отрицает, что Кремль получил официальный запрос от Украины.