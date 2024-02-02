Полковник ВСУ, журналист Анатолий «Штирлиц» Штефан в своем Telegram-канале сообщил, что Силы обороны 31 января под Брянском «разнесли» группу ФСБшников, информирует «НБН».

По словам военнослужащего, силовиков формировали для отправки на войну против Украины. Благодаря блестящему попаданию защитники уменьшили ряды ФСБшников. 18 сотрудников спецслужбы отправились на «концерт Кобзона», а двое получили тяжелые ранения.

Штефан добавил, что после успешного удара ВСУ силовики «быстро возвращаются домой».

Напомним, в районе Новомихайловки Донецкой области защитники уничтожили колонну «освободителей», ударив по ней FPV-дронами. Российские «военкоры» показали кадры успешной атаки ВСУ. Пропагандисты пожаловались на действия командования ВС РФ и отсутствие массовой защиты от украинских БПЛА во «второй армии мира».