Как информирует «НБН», в своей колонке для CNN Валерий Залужный подчеркнул, что в 2024 году Украинское государство в обязательном порядке должно сосредоточить свои усилия в войне против России на трех направлениях.

Согласно его словам, речь идет о создании системы обеспечения наших Вооруженных сил высокотехнологичными средствами, внедрении новой философии подготовки и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их применения. Третьим направлением Залужный озвучил то, что нужно как можно быстрее осваивать новые боевые возможности.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что пресс-секретарь Зеленского Никифоров прокомментировал слухи об отставке Залужного.