О том, что на территории Украины «утилизирован» офицер российской частной военной компании «Редут» 36-летний Павел Фролов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале бойца ВСУ Анатолия «Штирлица» Штефана.

Как стало известно, этот захватчик отправится в «черный пакет», поскольку подорвался на мине, пытаясь атаковать укрепрайон ВСУ в Херсонской области. Следует отметить, что Фролов с позывным «Пионер» был одним из первых штурмовиков, которые принимали участие в подготовке захвата «Царской охоты». Таким образом, как до награждения медалью страны-агрессора, так и до прорыва оборонных позиций защитников, этот «хороший русский» так и не дожил.

Ранее мы писали о том, что в ОК «Юг» называли количество оккупантов, которое РФ перебросила на левобережье Запорожья и Херсонщины.