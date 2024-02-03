Бойцы Вооруженных сил Украины из 72-й отдельной механизированной бригады ликвидировали целую колонну бронированной техники врага. Как информирует «НБН» со ссылкой на пост «Черных запорожцев» в социальной сети Facebook, враг направлялся на штурм позиций Вооруженных сил Украины вблизи Новомихайловки.

Дословно из обнародованного сообщения:

Ведь нам не привыкать жечь силы нашего врага. Однако, каждый раз, когда это происходит, мы счастливы, как никогда ранее.

Также на обнародованных в Сети кадрах можно увидеть, как во время движения два танка РФ не смогли поделить дорогу. В результате один из них был выведен из строя. А немного позже его добил украинский дрон.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что всех военнообязанных, которые незаконно выехали из Украины, смогут лишать свободы.