В эфире национального телемарафона военачальник рассказал, что российские диверсионно-разведывательные группы состоят из 10-12 бойцов. Все они – офицеры из ГРУ Генерального штаба или из состава спецопераций РФ, поэтому имеют хорошую подготовку, информирует «НБН».

Генерал уточнил, что задача этих ДРГ – работать только в нескольких километров вдоль государственной границы Украины на протяжении 1000 км. В приграничье диверсанты РФ будут осуществлять террористические действия против защитников либо гражданских.

Наев подчеркнул, что зона вблизи государственной границы на Сумщине, Черниговщине и в Богодуховском районе Харьковщины – линия боевого столкновения и граждане должны понимать, что там опасно.

Ранее военачальник рассказал подробности боя с российскими диверсантами на территории Сумской области в субботу, 3 февраля.