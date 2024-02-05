В отчете ISW отмечается, что оборонная промышленность РФ производит ежегодно около 250-300 новых и основательно модернизированных танков. При этом вряд ли оборонно-промышленная база РФ способна полностью обеспечить резервы «второй армии мира», несмотря на усилия Москвы по ее расширению, информирует «НБН».

Американские эксперты считают, что россияне смогут расширить свою оборонную промышленность и накопить ресурсы, если путинские оккупационные силы будут поддерживать инициативу на всех участках фронта на протяжении этого года.

Однако даже при выполнении этого условия, Москве не удастся расширить «оборонку» настолько, чтобы обеспечить множество резервистов или мобилизованных.

Напомним, в ISW высказались о желании российского лидера отодвинуть фронт и создать «демилитаризованную» зону в Украине.