Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Известно, что один из благотворительных фондов передал военнослужащему три транспортных средства для последующего его использования подразделениями на передовой.

После того, как военный получил эти транспортные средства, он сразу же выставил объявление на одной из интернет-площадок, в котором указывалось, что эти автомобили продаются. За все три автомобиля военный хотел получить 13 тысяч и 600 долларов США.

И когда военный договорился с определенными людьми о продаже, он был задержан правоохранителями по время получения денег от покупателей.

Известно, что задержанному военнослужащему было доложено о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли с гуманитарной помощи.

Согласно украинскому законодательству, санкции данного правонарушения представляют собой наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения и отстранения о должности.

Напомним, ранее мы уже писали об открытии уголовного дела в отношении уже бывшего главы одесского ТЦК.