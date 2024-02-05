Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов рассказал об атаке дрона на Белгородскую область РФ, в результате которой двое захватчиков стали «грузом 300», информирует «НБН».

Сообщается, что беспилотник сбросил взрывное устройство вечером 3 февраля в районе села Козинка вблизи украинской границы. По словам местных жителей, из гражданских никто не пострадал, при этом два «освободителя» получили ранения.

Напомним, 3 февраля под удар попало кафе во временно захваченном Лисичанске Луганской области, где местные «чиновники» и силовики собрались для празднования.

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник сообщил, что в результате атаки был ликвидирован «министр ЧС» так называемой «народной республики» Алексей Потелещенко. Коллаборант перешел на сторону боевиков еще в 2014 году.