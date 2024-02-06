В эфире национального телемарафона глава ГВА заявил, что в Авдеевке Донецкой области как таковых уличных боев нет. По словам чиновника, в город заходят одиночные ДРГ, где их ликвидируют защитники, информирует «НБН».

Барабаш объяснил, что при попытках прорыва диверсантов в Авдеевку завязываются стрелковые бои, поэтому местные жители могут подумать, что уже начались уличные столкновения.

Начальник администрации подчеркнул, что не идет речь о большом количестве «освободителей», которые заходят в город. В то же время «вторая армия мира» пытается множеством сил давить на линию обороны, однако ВСУ сдерживают врага, несмотря на очень сложные условия.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский высказался о потерях войск Российской Федерации в районе Авдеевки. По словам президента, в этой зоне фронта появились заборы из тел мертвых захватчиков, которые россияне не забирают.