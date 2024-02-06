Британская разведка утверждает, что потопление ракетного катера «Ивановец» бойцами спецподразделения ГУР МОУ с помощью морских дронов окажет влияние на командование и управление ЧФ РФ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу оборонного ведомства Соединенного Королевства в соцсети Х.

Аналитики проанализировали кадры уничтожения корабля, на которых видно, как разведчики по нему нанесли шесть прямых ударов. Полученные повреждения привели к тому, что военное судно «второй армии мира» ушло на дно.

В ведомстве отмечают, что сложная система связи «Ивановца» позволяла захватчикам отправлять данные наведения на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты дальнего радиуса действия, а также получать такую информацию от них.

После «демилитаризации» ракетного катера «освободителям» придется проанализировать маневренность своих судов возле западного побережья Крымского полуострова. Также этот инцидент повлияет на командование и управление ЧФ РФ.

Напомним, в ВСУ сообщили, сколько кораблей Черноморского флота России «отминусовали» Силы обороны с начала полномасштабной войны.