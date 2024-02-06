Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил, что ВС РФ ночью атаковали поселок городского типа Золочев двумя ракетами С-300, разрушив трехэтажный отель, информирует «НБН».

Позже чиновник рассказал, что в результате ударов оккупантов женщины 21, 28 и 39 лет получили взрывные травмы и осколочные ранения, их госпитализировали. Среди них есть мать погибшего ребенка, тело которого достали из-под завалов. Мальчик родился 4 декабря 2023 года.

Глава администрации констатировал, что войска Российской Федерации осуществили очередной террор против гражданских и показал кадры последствий обстрела.

Напомним, 3 февраля армия Путина атаковала Купянск Харьковской области. Захватчики ударили по городу модифицированными ФАБами. Начальник ОВА опубликовал фото.