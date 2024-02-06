Нацгвардеец рассказал, что у российских оккупационных сил под Бахмутом есть большое количество боеприпасов, которыми они «поливают» территории городов и сел, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам офицера, благодаря эффективному взаимодействию разведки, контрбатарейной борьбы и подразделений ВСУ такая тактика не приносит особой пользы армии страны-агрессора.

Военный уточнил, что в районе Бахмута путинские войска применяют большой ассортимент артиллерийских средств, им не важно, каких именно, главное, чтобы они стреляли.

Назаренко обратил внимание на то, что ежедневно боевые действия все больше становятся войной технологий и преимущество в этой сфере ведет к преимуществу на фронте, уничтожению оккупантов и сохранению жизней защитников.

Ранее в ISW сообщили, что украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении.