Как информирует «НБН», об этом говорится в заявлении спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телевизионного канала «Эспрессо».

В своем заявлении Гуменюк отметила:

Установка флага Украины в Крынках – это ответный жест на вызовы, которые создает в информационном обществе вражеская пропаганда.

Согласно ее словам, россияне пытаются убедить население в оккупации, что их бросили, а защитники Украины и вовсе были выбиты с позиций. Однако все увидели, что на левом берегу Херсонщины есть украинский флаг и бойцы Сил обороны.

В это же время те штурмы, которые россияне провели в минувшие сутки, были для них безрезультатными и плачевными.

Наталия Гуменюк добавила, что украинские военнослужащие продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра над его расширением.

Спикер Сил обороны объяснила напоследок:

Установка флага в Крынках требовалась нашим бойцам, чтобы осознать, что нас оттуда не выбить. А также мирному населению левого берега, чтобы они чувствовали, что Украина рядом.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что парламент Украины в первом чтении поддержал законопроект о мобилизации.