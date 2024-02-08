Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное командованием Воздушных сил ВСУ, в общей сложности, за ночь, восьмого февраля, враги запустили семнадцать барражирующих боеприпасов для нанесения воздушной атаки.

Известно, что враг запускал БПЛА типа «Шахед-136» из мыса Чауда на территории Крыма.

Дословно из обнародованного сообщения:

Чтобы отразить атаку врага с воздуха, были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В Воздушных силах также добавили, что вражеские «Шахеды» в количестве 11 единиц были сбиты над территориями Николаевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской областей.

Напомним, ранее удалось узнать, сколько Москва платит Тегерану за БПЛА «Шахед».