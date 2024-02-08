Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ сожгли очередной вертолет войск страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам военнослужащего, 7 февраля Силы обороны на Донетчине под Авдеевкой нанесли удар по Ка-52 из ПЗРК. Благодаря точному выстрелу бойцов одного из механизированных подразделений «Аллигатор» войск Российской Федерации «приземлили» вместе с экипажем.

Отметим, что с начала полномасштабной войны армия Украины «демилитаризировала» 325 вертолетов путинских оккупационных сил.

Как сообщалось, авиация «второй армии мира» начала опасаться атаковать нашу страну с воздуха над Азовским морем. Представитель ВС ВСУ полковник Юрий Игнат объяснил такое поведение врага.