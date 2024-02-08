Британская разведка сообщает, что Авдеевское направление остается основным для войск государства-террориста на фронте в Украине. По ее данным, за последние 14дней оккупанты перебросили дополнительные силы на этот участок фронта.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу оборонного ведомства Соединенного Королевства в соцсети Х.

В ведомстве констатировали, что таким образом ВС РФ усилят давление на позиции Сил обороны вокруг Авдеевки. В то же время защитники контратакуют врага, чтобы обеспечить сохранение основного маршрута поставок.

В отчете сказано, что тактическая авиация армии Путина за последние четыре недели выпустила по позициям ВСУ в городе около 600 управляемых боеприпасов. 5 февраля оккупанты увеличили количество обстрелов КАБами с 30 до 50 ежедневно.

Разведка Великобритании убеждена, что захватчики продолжат наступательное давление на Силы обороны под Авдеевкой в течение следующих недель, применяя тактическую авиацию.

Ранее глава Авдеевской ГВА прокомментировал сообщения о начале уличных боев в городе.