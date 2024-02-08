Эксперты ISW в своем отчете пишут, что «вторая армия мира» в среду, 7 февраля, осуществила массированный обстрел Украины, комбинируя разные типы ракет с дронами-камикадзе, информирует «НБН».

Аналитики напомнили, что армия Путина выпустила по стране ракеты С-300, крылатые «Калибр», Х-22, Х-101, Х-555, Х-55, баллистические «Искандер-М» и БПЛА «Шахед». Также, вероятно, оккупационные войска применили гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

В Институте изучения войны объяснили, что во время этой атаки на Украину российские захватчики сделали ставку на баллистику, а роль отвлекающего маневра для ПВО отвели иранским беспилотникам и ракетам Х-101, Х-555.

В ISW пришли к выводу, что ВС РФ экспериментируют с обстрелами Украины, чтобы достичь желаемого результата. Параллельно ВСУ адаптируют свои силы под новые атаки захватчиков.

Напомним, в ночь на 8 февраля россияне ударили по Украине «Шахедами». В Воздушных силах ВСУ сообщили о результатах работы ПВО.