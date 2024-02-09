Telegram-канал «Бердянск сейчас» в пятницу, 9 февраля, ссылаясь на СМИ оккупантов, рассказал, что на временно захваченном Запорожье прогремела серия взрывов, информирует «НБН».

Сообщается, что в Токмаке прилет был возле автомагазина. В Сети показали кадры последствий «бавовны».

Фото -t.me/tokmak_ukraine

Фото -t.me/tokmak_ukraine

Фото -t.me/tokmak_ukraine

Также «хлопок» произошел в селе Богдановка в расположении склада и зернохранилища. Кроме того, несколько взрывов прогремели и в селе Зеленополь, «освободители» зафиксировали попадания возле неработающей школы и церкви.

Как отмечает Telegram-канал, в результате прилетов из гражданского населения никто не пострадал. Авторы отметили, что Силы обороны аккуратно бьют по логистике «второй армии мира», чтобы сохранить жизнь мирным гражданам.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 9 февраля СБУ атаковала беспилотниками два НПЗ в стране-агрессоре.