Как информирует «НБН» со ссылкой на «Думскую» в Телеграм, в городе работают силы ПВО. При этом Воздушные силы ВСУ предупреждали, что вражеские «Шахеды» летят с южной стороны Одесской области и направляются в сторону Одессы.

Кроме того, вражеские дроны были замечены в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Жителям Одессы рекомендовали оставаться в укрытиях до того времени, пока не будет отменена воздушная тревога.

Напомним, ранее мы уже писали сколько «Шахедов» удалось уничтожить Воздушным силам ВСУ во время вражеской атаки сутки тому назад.