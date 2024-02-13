Мусиенко считает, что «вторая армия мира» может напасть на государства НАТО, если Российской Федерации хватит ресурсов еще на один военный конфликт, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По словам аналитика, Москва заинтересована в том, чтобы в Альянсе были разногласия. Кремлевскому диктатору не интересна оккупация территории НАТО, он хочет расшатать единство и спровоцировать раскол в военно-политическом блоке.

Эксперт считает, что РФ, если с спровоцирует конфликт, то такой, который вызовет дискуссии и неопределенность внутри организации относительно ответа на действия страны-агрессора. Сейчас российскому лидеру нужно показать неспособность Альянса решать такие ситуации.

Мусиенко добавил, что скандальные высказывания 45-го президента США Дональда Трампа о том, что его страна не поможет государствам Европы в случае агрессии россиян, подкрепляют мнение главы РФ о правильности его стратегии по НАТО.

Ранее экс-советник Белого дома по нацбезопасности США Джон Болтон призвал серьезно воспринимать заявления трампа о выходе Штатов из Альянса в случае его прихода к власти.