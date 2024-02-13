Как информирует «НБН», об этом Сырский рассказал в ходе интервью журналисту ZDF Катрин Айгендорф.

Согласно заявлению Сырского, главной целью для украинской армии является жизнь солдата ВСУ, офицера, всех тех боевых подразделений, которые непосредственно выполняют боевые задания.

Он добавил, что украинская сторона не может себе позволить такого отношения, как у российских военачальников, где они проводят тактику «мясных штурмов».

Лучше я оставлю ту или иную позицию, но не допущу гибели всего личного состава. А вот для россиян ценность жизни солдата фактически равна нулю. И мы видим это. Их потери, особенно в погибших, в 7-8 раз, по последним данным, превышают наши потери, — добавил Сырский.

Напоследок он добавил, что вообще, потери являются очень чувствительной темой для всех, для любой страны, для любого общества.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Сырский анонсировал начало нового этапа войны против России.